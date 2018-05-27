В Усть-Луге на 57% построили газовый мегапроект "Газпрома"

Совместно с "Русгаздобычей" компания строит крупный промышленный кластер, который объединит переработку, сжижение газа и выпуск полиэтилена, ориентированного как на внутренний, так и на экспортный рынок.

В Ленинградской области завершено более 57% строительных работ на газоперерабатывающем комплексе, реализуемом ПАО "Газпром" совместно с компанией "Русгаздобыча". Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и отметил, что проект является одним из крупнейших в мировой газопереработке и усилит позиции компании как на российском, так и на международных рынках. Также ведётся подготовка к вводу в эксплуатацию пятой производственной линии Амурского ГПЗ.

В настоящее время мы строим одни из крупнейших в мире газоперерабатывающих предприятий. Они укрепят позиции компании на внутреннем и внешних рынках. Работа идет полным ходом. Строительная готовность перерабатывающего комплекса в Ленинградской области – уже более 57%. Пресс-служба "Газпрома"

По словам Миллера, природный газ играет ключевую роль не только как энергетический ресурс, но и как основа для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Интегрированный проект по переработке и сжижению природного газа в районе порта Усть-Луга предусматривает ежегодную переработку 45 млрд куб. м газа. Планируется выпуск 13,1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 3,6 млн тонн этановой составляющей, до 1,7 млн тонн сжиженных углеводородов и около 0,13 млн тонн пентан-гексановой фракции. Неиспользованный после переработки объём (18,9 млрд куб. м) будет направлен в систему газоснабжения "Газпрома".

На базе поступающего этана будет налажено производство до 2,8 млн тонн полиэтилена различных марок.

Ранее сообщалось, что соглашение о развитии инфраструктуры "Лахта Центра" заключили на ПМЭФ.

Фото: ОАО "Компания Усть-Луга"