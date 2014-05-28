Посол РФ считает, что напряженность на границах Сербии возрастает

Александр Боцан-Харченко назвал политику Александра Вучича в отношении Косово мудрой.

Российский посол считает, что напряженность на границах Сербии, вдоль районной административной линии с непризнанным регионом Косово возрастает. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" Александр Боцан-Харченко. Дипломат подчеркнул, что при этом ситуация держится под контролем за счет мудрого подхода властей и президента Александра Вучича.

Напряженность, … прежде всего имеется в виду районная административная линия с краем Косово и населенные сербами районы, … опять же из-за попустительства Запада. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Дипломат заметил, что коллективный Запад проводит провокационную политику, а также занимается подстрекательством к конфликту. В качестве примера посол объяснил, что албанцы из Косова не могли бы ничего сделать и "дышали бы через раз" в том случае, если бы им не оказывалась поддержка. Александр Боцан-Харченко полагает, что сейчас же они обнаглели. Гость программы полагает, что лидер Сербии не позволяет себе реагировать "нервически".

Посол РФ сообщил о принятии приглашения для главы МИД Сербии посетить Россию.

Фото и видео: Соловьев Live

