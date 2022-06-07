Посол РФ сообщил о принятии приглашения для главы МИД Сербии посетить Россию

Александр Боцан-Харченко рассказал о том, что провокации не изменят контактов между РФ и Сербией.

Российский посол сообщил о принятии приглашения для главы МИД Сербии посетить Москву. Соответствующее заявление сделал дипломат в эфире телеканала "Россия-24". Таким образом он прокомментировал несостоявшийся визит Сергея Лаврова в Белград. Александр Боцан-Харченко пояснил, что Николой Селаковичем уже дано указание о подготовке рабочего визита в РФ. По мнению посла, провокации не могут помешать развитию российско-сербских отношений, а также взаимного диалога и сотрудничества.

Здесь принято с большим удовольствием и ожиданиями приглашение Сергея Викторовича Лаврова министру иностранных дел Селаковичу посетить Россию, что и будет сделано. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Посол РФ в Сербии заметил, что Евросоюз и США регулярно заявляют о стремлении "восстановить стабильность и сотрудничество на Балканах", а также примерить все региональные страны. При этом на самом деле Запад делает обратное.

Посол РФ в Белграде заявил о возмущении сербов срывом визита Лаврова.

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