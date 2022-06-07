Посол РФ в Белграде заявил о возмущении сербов срывом визита Лаврова

Он отметил, что в Сербии ждали главу российского МИД.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о возмущении сербов срывом визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

В понедельник, 6 июня, стало известно, что главы МИД Болгарии, Черногории и Северной Македонии приняли решение о запрете на пролет через их воздушное пространство российского борта, на котором Лавров должен был отправиться в Белград с рабочим визитом. Посол отметил, что в Сербии готовились к встрече российского дипломата, который планировал принять участие в мероприятиях с участием руководства страны.

Вы не представляете, какое возмущение действиями Запада среди сербской общественности, что началось. Здесь Сергея Викторовича ждали, его очень любят, он очень популярен и авторитетен в Сербии. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Белграде

Ранее Вучич заявил, что не удивлен срывом визита Лаврова.

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