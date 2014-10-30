Вучич заявил, что не удивлен срывом визита Лаврова

Президент Сербии удивлен истерией, которая сложилась вокруг приезда главы МИД РФ в Белград.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен срывом визита российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова и действием ряда стран, направленных на это. В эфире местного национального телеканала политик добавил, что поражен накалом истерии вокруг этой ситуации. Глава государства объяснил, что на территорию республику прибыло большое количество иностранных журналистов ради того, чтобы сделать снимки Вучича с Лавровым.

Я не удивлен, затруднения возникали. Это не стало большим сюрпризом, мы наблюдали это изо дня в день..удивлен размахом истерии вокруг Сербии. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению политика, эти представители СМИ требовали от делегатов того, чтобы они стали "частью стаи". Вучич напомнил о том, что эти иностранные гости из СМИ не посмеют ничего сказать, поэтому решили "издеваться над маленькой Сербией". В очередной раз глава государства подчеркнул, что РФ является традиционным другом Белграда. Политик не собирается исключать Достоевского и Чайковского из программ.

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Фото и видео: rts.rs