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Лавров: Запад хочет решать электоральную задачу через "оболванивание" избирателей
Сегодня, 14:50
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Лавров: Запад хочет решать электоральную задачу через "оболванивание" избирателей

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Глава МИД РФ рассказал о мужественности Сербии в противостоянии желаниям ЕС.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Запад хочет решать электоральную задачу через "оболванивание" собственных избирателей. Такое мнение министр по иностранным делам РФ высказал перед журналистами на пресс-конференции в Москве, посвященной вопросам международной актуальной политики.

Там все больше и больше боятся правды, все больше и больше пытаются уйти в некую выдуманную, фейковую реальность, которой заполняются экраны, социальные сети, любые информационные ресурсы.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Также чиновник прокомментировал представителям СМИ стремление Евросоюза склонить потенциальных новых членов регионального содружества к русофобии. Сергей Лавров высоко оценил мужественную позицию Сербии в отношениях с Россией. Министр напомнил о том, что президент республики Александр Вучич подчеркивает, что не планирует заниматься антироссийской деятельностью.

Лавров назвал играми попытки решить через СБ ООН проблему вывоза зерна из портов Украины.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: евросоюз, запад, избиратели, мид, сербия, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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