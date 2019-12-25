Лавров назвал играми попытки решить через СБ ООН проблему вывоза зерна из портов Украины

Глава МИД РФ считает, что Киеву следует просто разминировать свои порты.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал играми попытки решить через Совет Безопасности ООН и его резолюцию проблему вывоза зерна из морских портов Украины.Соответствующей информацией с журналистами чиновник поделился на пресс-конференции в Москве, посвященной международной актуальной повестке.

Попытки представить дело так, будто бы Россия что-то не хочет, будто бы какую-то надо привлекать организацию типа ООН, а еще кто-то говорил: "Давайте примем резолюцию Совета Безопасности" - мы все эти игры проходили. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр по иностранным делам отметил, что все те, кто хоть мало-мальски серьезно относятся к задаче вывоза сельскохозяйственной с территории украинских портов, прекрасно знают о том, что для этого нужно сделать всего одну вещь - приказать президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он отдал команду разминировать эти порты. Глава МИД РФ призвал Запад и Киев перестать прятаться за заявлениями о том, что Россия "этим воспользуется".

Лавров: Россия и Турция смогут проработать варианты вывоза украинского зерна.

Фото и видео: МИД России

