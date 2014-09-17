В многоэтажке на Торфяной дороге прогремел взрыв

Согласно официальной информации, никто не пострадал.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего вечером 13 июля взрыва в многоэтажном доме в Приморском районе Петербурга. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу Петербургу и Ленобласти, поступившему сигналу предшествовали жалобы жителей жилого комплекса на Торфяной дороге, дом №17 корпус 4, сообщивших о сильном хлопке на уровне восьмого этажа здания.

Прибывшие полицейские провели предварительное расследование и пришли к выводу, что причиной происшествия стал взрыв газового баллона внутри одной из квартир.

Согласно официальной информации, никто не пострадал, проверка обстоятельств продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный поджег венки на могиле в деревне Заполье.

Фото: Piter.TV