Неизвестный поджег венки на могиле в деревне Заполье

Отделение полиции Лужского района возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 244 УК РФ ("надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

Согласно данным "Оперативного прикрытия", утром 10 июля в правоохранительные органы Лужского района обратилась женщина 1975 года рождения из Колпино. Она сообщила, что 7 июля посетила кладбище деревни Заполье, где расположена могила её младшего брата, и обнаружила там следы вандализма.

По словам петербурженки, неизвестное лицо подожгло ритуальные венки, что привело к повреждению деревянного креста вместе с памятной табличкой, содержащей личные данные покойного.

Отделение полиции Лужского района возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 244 УК РФ ("надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные разрушили четыре могилы на Киновеевском кладбище.

Фото: Piter.TV