Неизвестные разрушили четыре могилы на Киновеевском кладбище

Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту происшествия.

В среду, 4 июня, около 17:00 сотрудник охраны кладбища, находящегося на Октябрьской набережной, выявил повреждение четырех мемориальных плит с надписями — они оказались разбиты злоумышленниками, сообщило "Оперативное прикрытие".

Территория кладбища не оборудована камерами видеонаблюдения, кроме того, заявления от владельцев поврежденных памятников пока не поступили. Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту происшествия.

История возникновения кладбища восходит ко второй половине XIX века, когда оно появилось поблизости от монастырской общины (так называемой киновии), давшей имя самому месту захоронений. Изначально покойников здесь хоронили исключительно послушников близлежащего мужского монастыря, позднее сюда стали приносить усопших местных крестьян, купцов и представителей иных сословий.

В годы Великой Отечественной войны кладбище пополнилось участками с захоронениями ленинградцев, скончавшихся в блокаду, а также погибшими защитниками города — советскими военнослужащими и командирами.

В настоящий момент кладбище является закрытым для новых захоронений, однако допускаются повторные захоронения на семейных участках, где уже имеются могилы ближайших родственников, а также размещение урн с прахом в специально отведённом колумбарии.

Фото: Piter.TV