Игра закончилась со счетом 3:0.

Брмтанский футбольный клуб "Челси" разгромил французский "Пари Сен-Жермен" и стал первым победителем обновленного клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в США. Игра состоялась в Нью-Йорке. Она завершилась с результатом 3:0. Дубль оформил Коул Палмер на 22-я и 30-я минутах встречи, также одним голом зрителям запомнился спортсмен Жуан Педро на 43 минуте. На 84-й минуте с поля был удален футболист "ПСЖ" Жуан Невеш.

"Челси" по итогам сезона занял четвертое место в рейтинге Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда дошла до четвертого раунда Кубка Англии и Кубка лиги, а также стала победителем Лиги конференций. "ПСЖ" до клубного чемпионата мира выиграл все турниры, в которых принимал участие. Парижская команда стала победителем национального чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны", ПСЖ" впервые в своей в истории выиграла Лигу чемпионов.

Напомним, что клубный чемпионат мира впервые состоялся в новом формате с участием 32 команд.

Пять стран подтвердили участие в "Играх Александра Невского" в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / Chelsea Football Club

