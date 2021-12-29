Der Spiegel: Британии найден документ 1991 года о нерасширении НАТО на Восток

Запад действительно давал обещание СССР не расширяться на Восток.

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что в Великобритании найден документ от 1991 года о нерасширении НАТО на Восточный фланг. Журналисты уточнили, что Запад действительно обещал Советскому Союзу и его руководству не искать себе новых членов альянса в регионе. СМИ ссылается на архивные документы, найденные американским политологом и доцентом с кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Специалист заметил, что сведения изначально находились под грифом "секретно".

В тексте документа приводится соглашение по результатам встречи глав иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и Германии (ФРГ и ГДР), которая проводилась в Бонне 6 марта 1991 года.

В ходе переговоров в формате "два плюс четыре" мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО. Юрген Хробог, представитель ФРГ

Эксперт подчеркнул, что данная точка зрения совпадала с официальной позицией федерального правительства канцлера Германии Гельмута Коля, а также министра иностранных дел Ганса-Дитриха Геншера. Американский делегат Раймонд Зайтц, полагал, что Советскому Союзу дали четкий сигнал о том, что в переговорах "два плюс четыре", а также в рамках других переговоров Запад не будет извлекать для себя выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы. В США заключили, что НАТО не должно "ни формально, ни неофициально расширяться на Восток".

В Пентагоне отказались говорить о размещении новых сил США в Европе.

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