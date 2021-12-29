В Пентагоне отказались говорить о размещении новых сил США в Европе

Ллойд Остин заявил о приверженности "пятой статье" военного блока.

В Пентагоне отказались говорить о возможном размещении дополнительных боевых сил США в Европе. Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции с польским коллегой сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Мероприятие проводилось в Варшаве. Иностранец отметил, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения безопасности своих союзников и партнеров по НАТО.

Сегодня мне нечего объявить по этому поводу, но также я скажу, что по всему, что мы делаем, мы будем консультироваться, чтобы убедиться, что мы придерживаемся одинаковых взглядов. Ллойд Остин, глава Пентагона США

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Фото и видео: YouTube / WION