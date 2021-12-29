Джон Кирби противоречиво высказался после выступления Сергея Шойгу перед Путиным.

Пентагон поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Иностранец оценил данные российского коллеги, данное президенту РФ Владимиру Путину. При этом Вашингтон продолжает якобы наблюдать за наращиванием сил РФ около государственных границ Киева. Однако США не оспаривают заявление от главы Минобороны РФ.

Я не оспариваю его слова о том, что он завершает учения. Дело не в этом. Дело в том, что он продолжает наращивать российские силы вдоль границы с Украиной. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Слова представителя Пентагона пресса сочла противоречивыми. Кирби призвал поприветствовать открытость российской стороны относительно военных учений. Однако, по мнению чиновника, военные из РФ не транспарентны относительно масштабного наращивания сил. Кирби назвал "странным" поведение РФ, если страна просто так стянула столько военных на территорию белоруссии ради проведения зимних маневров.

Шойгу: часть масштабных военных учений будет завершена в ближайшее время.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News