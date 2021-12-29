Der Spiegel: Германия объявила персоной нон грата дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже

В ФРГ связали сотрудника консульства в Мюнхене с неким "Ильнуром Н.".

Германия объявила персоной нон грата дипломата РФ из-за подозрений в шпионаже. Такое заявление сделали журналисты местного издания Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. В материале говорится о том, что гражданина РФ поймали на территории Мюнхена. Мужчина работает в этом городе в консульстве.

Правоохранительные органы ФРГ подозревают, что россиянин работал на спецслужбы под прикрытием. Личность дипломата всплыла во время расследования, связанного с подозреваемым Ильнуром Н. Он был задержан 18 июня прошлого года. Сразу после поимки Ильнура, сотрудник консульства якобы сразу же покинул территорию Германии.

В немецкой прокуратуре заметили, что обвинение Ильнуру Н. было предъявлено еще 9 декабря 2021 года. Его подозревают в работе на российское разведывательное управление. Мужчина числился научным сотрудником в университете Баварии. Он высказывал интерес к проекту европейской ракеты-носителя Ariane. Фигурант дела заметил, что не знал о том, что поддерживал контакт с сотрудником разведки.

В администрации президента Молдавии призвали признать посла Васнецова персоной нон грата.

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