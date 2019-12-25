Утром 17 июля в Ленобласти сбили два БПЛА

Режим воздушной опасности снят на данный момент.

В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленинградской области утром 17 июля были сбиты два БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В настоящее время в Ленинградском небе БПЛА не фиксируются. С 07:41 режим воздушной опасности снят на всей территории Ленинградской области.

С 4 по 7 июля аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге испытал значительные финансовые потери из-за массовых отмен рейсов, вызванных атаками украинских беспилотников.

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Фото: unsplash (Félix Besombes)