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Утром 17 июля в Ленобласти сбили два БПЛА
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Утром 17 июля в Ленобласти сбили два БПЛА

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Режим воздушной опасности снят на данный момент.

В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленинградской области утром 17 июля были сбиты два БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

В настоящее время в Ленинградском небе БПЛА не фиксируются. С 07:41 режим воздушной опасности снят на всей территории Ленинградской области.

С 4 по 7 июля аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге испытал значительные финансовые потери из-за массовых отмен рейсов, вызванных атаками украинских беспилотников.

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Фото: unsplash (Félix Besombes)

Теги: бпла
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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