Дипломат Олег Васнецов участвовал в инаугурации главы Приднестровья.

В администрации президента Молдавии призвали признать посла Васнецова персоной нон грата. Такое заявление в социальных сетях сделал руководитель комиссии по вопросам помилования Ион Гузун. Специалист прокомментировал участие дипломата Олега Васнецова в торжественном мероприятии, посвященном инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Напомним, что на территории Приднестровье 12 декабря состоялись седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Красносельского. Таким образом глава региона избран на должность второй раз подряд. Инаугурация чиновника прошла 17 декабря.

Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение. Ион Гузун, молдавский чиновник

Официальные влати Молдавии заранее объявили общественности и прессе о том, что не признают выборы в Приднестровье законными.

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