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Молдавия может пересмотреть контракт с "Газпромом" в 2022 году

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В стране продлили на пять лет соглашение, заключенное в 2006 году.

Молдавия может пересмотреть недавно заключенный контракт с "Газпромом" в 2022 году. Об этом заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире телеканала N4.

Чебан напомнил о продлении на пять лет существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. По его словам, он заключен на хороших для страны условиях.

У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий.

Вадим Чебан, глава АО "Молдовагаз"

Ранее эксперты прокомментировали энергетический кризис в Молдавии.

Видео: Facebook/N4

Теги: вадим чебан, газпром, контракт, молдавия
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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