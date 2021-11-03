Молдавия может пересмотреть контракт с "Газпромом" в 2022 году

В стране продлили на пять лет соглашение, заключенное в 2006 году.

Молдавия может пересмотреть недавно заключенный контракт с "Газпромом" в 2022 году. Об этом заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире телеканала N4.

Чебан напомнил о продлении на пять лет существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. По его словам, он заключен на хороших для страны условиях.

У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий. Вадим Чебан, глава АО "Молдовагаз"

Ранее эксперты прокомментировали энергетический кризис в Молдавии.

Видео: Facebook/N4