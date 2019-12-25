Эксперты прокомментировали энергетический кризис в Молдавии

Республика не хочет выплачивать долги за российский газ.

Еврокомиссия собирается выделить Молдавии 60 млн евро на борьбу с энергетическим кризисом. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" указали на то, что решение принято на фоне спора Молдавии с "Газпромом" о новом контракте.

Срок контракта о поставках газа в страну истекает 1 декабря. Российская компания может сделать скидку в 25% от рыночной цены, но если Молдавия признает и по частям выплатит долги за газ в размере 709 млн долларов. После этого она начала искать других поставщиков, закупая газ по рыночным ценам. Эксперты считают, что Польша и Нидерланды не могут стать выгодной альтернативой, а делается это исключительно ради усиления переговорной позиции.

Подарок от ЕС, вероятно, делается с той же целью, однако кажется очевидным, что серьезным подспорьем для новой молдавской власти он не станет. написали авторы Telegram-канала.

За ту сумму, которая предложила Еврокомиссия, Молдавия сможет приобрести только 40 млн кубов, в то время как потребность составляет около 3 млрд кубов.

Эксперты отмечают, что в Республике склоняются к украинской модели поведения, когда страна хочет привилегий, но не признает свои обязательства.

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