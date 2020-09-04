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НАТО продолжит консультации по ситуации с Алексеем Навальным

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Йенс Столтенберг прокомментировал возможное отравление Алексея Навального.

НАТО продолжит консультации по ситуации с Алексеем Навальным, а также возможным последствиям. Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг. 

Члены НАТО продолжат консультации и обдумают последствия этого происшествия

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО назвали возможное отравление российского оппозиционера серьезным нарушением международного права, которое требует реакции общества.

Напомним, что Навальный госпитализирован 20 августа в Омске после того, как политику стало плохо во время перелета в Москву.  Местные медики заявили, что у пациента нарушен обмен веществ, что вызвало резкое понижение сахара в крови. Яды в моче и крови оппозиционера региональные врачи не выявили. Позже представители ФРГ провели токсикологическую экспертизу. Они установили, что в полученных образцах присутствует отравляющее вещество группы "Новичок". Германия потребовала от Кремля ответа. Дмитрий Песков заявил, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.

Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального.

Видео: YouTube / Guardian News

Теги: алексей навальный, йенс столтенберг, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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