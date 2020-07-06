Индия и КНР вывели войска из спорной долины реки Галван

Вступило в действие соглашение между сторонами, достигнутое 30 июня.

Индия и Китай вывели войска из спорной долины реки Галван. Об этом сообщили журналисты телеканала NDTV. Очевидцы пояснили, что стороны провели взаимный вывод вооруженных сил с территории конфликта. Предположительно, данная мера распространилась исключительно на союзный участок Ладакх.

Взаимный вывод индийских и китайских войск состоялся, но, скорее всего, ограничен долиной реки Галван. Между индийскими и китайскими войсками создана буферная зона источник телеканала NDTV

Собеседник СМИ рассказал, что только время покажет, был ли развод войск "прочным и реальным". В настоящее время стороны разбирают временные сооружения на приграничной зоне. Военные отходят от линии фактического контроля Индии и Китая.

Напомним, что 30 июня в ходе двусторонних консультаций индийский генерал Хариндер Сингх и китайский командующий Лю Лин достигли соглашений. Данная встреча стала третьей по решению ситуации в регионе между сторонами.

В Индии трое военных погибли в столкновении с китайскими военным.

Видео: Youtube/NDTV