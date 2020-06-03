Стороны встретятся на линии фактического контроля в Ладакхе.

Индийские и китайские военные обсудят ситуацию в Ладакхе. Об это заявил министр обороны Индии в интервью для телеканала News18. Раджнат Сингх объяснил, что стороны конфликта обсудят вопрос на линии фактического контроля в Ладакхе.

Это правда, что войска из Китая находятся на границе. Они утверждают, что это их территория. Мы утверждаем, что это наша территория. По этому поводу возникли разногласия Раджнат Сингх, министр обороны Индии

Напомним, что между Китаем и Индией ведется территориальный спор о принадлежности горного участка на севере Кашмира и еще 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия контроля проходит по региону Ладакх. На территории ведется пограничная война с осени 1962 года. В 1993 и 1996 годах стороны подписывали соглашения о поддержании мира в спорных регионах.

Трамп готов стать посредником в конфликте Индии и Китая.

Видео: YouTube / Fit hai bro