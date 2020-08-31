Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в индийской армии.
Китайские военные начали действовать в приграничном районе Ладакх, чем спровоцировала индийскую армию. Источник заявил, что солдаты индийской армии "сорвали попытку противника изменить положение дел в одностороннем порядке".
Ранее мы писали, что Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos.
Видео: YouTube / BBC News Hindi
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