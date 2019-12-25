Оружие будет готово к 2028 году.

Россия и Индия создадут гиперзвуковую крылатую ракету BrahMos. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал содиректор предприятия "Брамос" Александр Максичев. По данным специалиста, российско-индийская ракета со скоростью в 6-7 Махов будет изготовлена до 2028 года.

Вопрос создания BrahMos разделен на два этапа: первый - создание до 2024/25 годов ракеты со скоростью 4-5 Махов, второй - создание до 2026/27 годов ракеты со скоростью 6-7 Махов Александр Максичев, содиректор предприятия "Брамос"

Эксперт уточнил, что разработчики уже испытали отдельные элементы и агрегаты российско-индийской ракеты. Напомним, что компания "Брамос" создана в 1998 году. Предприятие специализируется на создании сверхзвуковых ракет корабельного, подводного, берегового и воздушного базирования.

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