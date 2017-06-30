Россия предложила Индии совместно создать новую подводную лодку

Индии предложили не просто лицензионное производство, а совместный проект и строительство первого образца ДЭПЛ.

Россия предложила Индии выгодный проект по созданию дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе лодки "Амур-1650". Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимира Дрожжова.

Индии предложили не просто лицензионное производство, а совместный проект и строительство первого образца ДЭПЛ на базе "Амур-1650". Благодаря данной инициативе Индия сможет получить ценный опыт и технологические возможности для подобного строительства.

Также Дрожжов рассказал, что в планах – оснастить подлодку ракетами комплекса "БРАМОС". Они производились в сотрудничестве Москвы и Нью-Дели.

В мае 2019 года исследователи из Кронштадте нашли в Балтийском море затонувшую советскую подлодку.

Фото: Piter.tv