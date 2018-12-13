Исследователи из Кронштадте нашли в Балтийском море затонувшую советскую подлодку

Субмарина лежала на дне с 1942 года.

На дне Балтийского моря экспедиция из Кронштадта обнаружила затонувшую подводную лодку. Специалисты рассказали, что субмарина осталась покоиться на дне со времен второй мировой войны. Предположительно, объект Щ-302 "Окунь" не смог подняться на поверхность в 1942 году.

Отметим, что находку сделала разведывательно-водолазная команда. Сотрудники миссии занимаются изучением тайн Финского залива и предметов, которые покоятся на его дне. Проект "Поклон кораблям Великой Победы" реализуется с 2012 года.

Известно, что подлодка найдена под руководством основателя движения Константина Богданова. Ее местоположение граничит с островом Большой Тютерс.

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Фото: Константин Богданов