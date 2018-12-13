В пруду Металлостроя поселилась птица из Красной книги: жители заметили утку-мандаринку

Животное прибилось к местным уткам.

В Колпинском районе Петербурга поселилась утка-мандаринка. Животное занесено в Красную книгу, поэтому местные жители были особенно рады увидеть особь в открытом пруду. О появлении пернатой красавицы заявили жители поселка Металлострой.

По данным очевидцев, мандаринка прибилась к стае обычных уток. Редкое животное наравне со всеми борется за еду. Отметим, что явление для Петербурга странное, так как обычно данный вид птицы предпочитает располагаться на Дальнем Востоке.

Специалисты добавляют, что кормить мандаринку, как и других уток, не рекомендуется хлебом. Для птиц лучше выбирать любую крупу.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Стрелке Васильевского острова из Невы выловлена мина.

Фото: Вконтакте/Поселок Металлострой