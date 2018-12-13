На Стрелке Васильевского острова из Невы выловлена мина

Опасности предмет не вызвал, но снаряд решено было изолировать от людей.

В Петербурге местные жители нашли мину времен ВОВ во время прогулки. По данным очевидцев, они заметили странный предмет на стрелке Васильевского острова. Молодые люди успели сделать фотографии с находкой, а после позвонили в правоохранительные органы. Известно, что боевой снаряд петербуржцы увидели в темное время суток, вечером 5 мая.

Пользователи социальных сетей заметили, что мина по внешнему виду напоминает нажимную противопехотную. Снаряд петербуржцы извлекли из воды при помощи крупного магнита. Далее контроль за оружием переложили на прибывших сотрудников Росгвардии. Позже специалисты установили, что найденная "болванка" не обладает минно-взрывными свойствами. Ее вывезли из акватории Невы.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Малой Балканской загорелась "Мазда".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб.