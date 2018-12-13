Видео: на Малой Балканской загорелась "Мазда"

Петербуржцы вызвали пожарную службу.

Во Фрунзенском районе Петербурга местный жители рассказали о возгорании транспортного средства. По сведениям от очевидцев, около 46 дома по Малой Балканской улице загорелась иномарка. Инцидент произошел в ночь на 6 мая.

По данным ГУ МЧС, спасатели прибыли на место происшествия за 15 минут. Примерно столько же у них ушло на ликвидацию пламени. Сейчас причины возгорания устанавливают специалисты. Свидетели событий рассказали, что изначально огонь начал вырываться из-под капота транспортного средства.

В работах принимало участие восемь человек личного состава экстренной службы и две единицы спецтехники.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб