Видео: на Октябрьской набережной КИА въехала под эвакуатор. Есть пострадавшие

Водитель легковушки в тяжелом состоянии, его пассажирам удалось выжить.

В Невском районе Петербурга произошла авария с участием эвакуатора. Под него заехала иномарка "КИА Рио". Транспортное средство серьезно пострадало. Об этом сообщают очевидцы. Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия ДТП.

Инцидент произошел поздним вечером 5 мая около 33 дома по Октябрьской набережной. Автомобиль врезался в эвакуатор. Вся передняя часть машины оказалась под ним. На месте аварии работали представители ГИБДД и экстренных служб.

Очевидцы отмечают, что водитель легковушки и пассажир на переднем сиденье смогли выжить только чудом. На данный момент известно, что женщина-пассажирка получила ушибы. Водитель грузового трансаорта "Вольво" также получил повреждения. Шофер "КИА" в тяжелом состоянии госпитализирован.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Шереметьево приземлился горящий пассажирский самолет.

Фото и видео: Piter.tv, пресс-служба ГУ МВД по региону.