Водитель Mazda умер за рулем и влетел в столб на северо-востоке Москвы
Сегодня, 11:05
СМИ: у шофера остановилось сердце.

Водитель Mazda умер за рулем и влетел в столб. Соответствующими данными поделились журналисты телеканала "360.ru". В СМИ узнали о том, что трагедия произошла в северо-восточной части российской столицы. Согласно информации от источника издания, утром 24 февраля у водителя остановилось сердце.  Чрезвычайная ситуация зафиксирована в районе дома под номером четыре, расположенного по улице Коминтерна. В какой-то момент потерявшая управление машина столкнулась с преградой и перевернулась. Оперативным службам города пришлось временно перекрывать одну из полос  автомобильного движения. Очевидец рассказал в беседе с "360.ru" о том, что водитель после аварии был жив. С ним сразу же начали работать врачи. Медицинская бригада не смогла реанимировать мужчину.

Это при мне все было, сразу позвонил в скорую. Видимо, водителю стало плохо. На ровном месте прямо перевернулся, мужчина был без сознания. Приехали врачи, занимаются им. Пожарные, полиция — все четко приехали.

очевидец о ДТП

Фото: Piter.tv

Теги: mazda, мазда, смертельная авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

