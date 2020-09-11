Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой

Сербский президент заявил, что сохраняет с РФ хорошие отношения.

Александр Вучич заявил, что Владимир Путин извинился перед ним за публикацию Марии Захаровой. Президент Сербии выступил в эфире национального телевидения с заявлением о том, что главы РФ и МИД РФ извинились за пост официального представителя внешнеполитического ведомства страны. Ранее чиновница прокомментировала информацию о визите делегации из Сербии в Вашингтон.

Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент Александр Вучич, президент Сербии

По словам сербского политика, он провел с российским коллегой (Владимиром Путиным) отличный разговор. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что Путин извинился перед Вучичем.

Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону.

Видео: YT / Александар Вучић