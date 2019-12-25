Александр Вучич осмотрел танки, которые Россия подарила Сербии.

Сербия поблагодарила Россию за танки Т-72. Об этом президент страны заявил во время военно-технического осмотра техники. Политик отметил, что вооружение российского производства усилит обороноспособность и позицию нейтралитета Сербии. Мероприятие состоялось в воинской части города Ниш.

Я благодарен России и президенту Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны… Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2 Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Москва передала Белграду в дар 30 боевых машин модернизированного типа. В осмотре техники кроме президента также принял участие глава Минобороны и посол РФ в Сербии. Вучич добавил, что ожидает поставку оставшихся танков.

Вучич пообещал завершить сербский участок "Турецкого потока" в ближайшее время.

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