В Сербии потерпел крушение самолет МиГ-21

Судьба пилота остается неизвестна.

В Сербии потерпел крушение самолет военно-воздушных сил МиГ-21. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны. Инцидент произошел около 9 часов утра по местному времени (около 10 часов по московскому времени).

В ходе выполнения регулярного летного задания упал самолет МиГ-21 в районе села Брасина вблизи города Мали-Зворник пресс-служба Минобороны Сербии

На данный момент известно, что к месту трагедии отправлена спасательная бригада. О судьбе пилота, находившегося на борту, информации нет.

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за давления Евросоюза.

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