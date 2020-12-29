Сербия — единственная страна, которая получила миллион доз вакцин, не проводя третьей фазы испытаний.

Президент Серсии Александар Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса. Об этом он рассказал в эфире канала РТС.

До сих пор мы договорились о поставке в Сербию 6,5 млн вакцин, у меня есть подписанные соглашения. Александар Вучич, президент Сербии

Однако, отметил сербский лидер, этих 6,5 миллиона вакцин нет. По словам Вучича, Сербия — единственная страна, которая получила миллион доз вакцин, не проводя третьей фазы испытаний. Он считает, что из-за войны за вакцину в мире больше не уважают соглашения. Вучич напомнил, что везде в мире останавливают экспорт вакцин, включая США и ЕС. Также, отметил он, начинаются процессы против производителей вакцин.

По словам Вучича, Сербия получила всего 21 700 доз вакцины американской компании Pfizer.

Ранее Сербия не получила ни одной дозы вакцины через фонд распределения COVAX.

Видео: YouTube / Александар Вучић