Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Денис Пушилин прокомментировал слова украинского президента о необходимости попасть в военный альянс.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики назвал нелепым заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО. Такое заявление чиновник сделал в интервью изданию "Известия". Ранее стало известно о том, что украинский лидер переговорил с генеральным секретарем Североатлантического альянса об эскалации конфликта на Донбассе. По мнению Зеленского, обострение ситуации на юго-востоке страны заставляет прибегнуть к единственному пути по завершению вооруженного конфликта, а именно - вступления Украины в НАТО.

Заявление про НАТО — нелепое. Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт рассказал, что существуют правила вступления в военный альянс. В частности, на территории стран-кандидатов должны быть завершены все территориальные, политические и этнические конфликты. Пушилин призвал спросить граждан Украины о необходимости вступления в НАТО.

ВСУ обстреляли из минометов село Логвиново на Донбассе.

Фото: YouTube/Владимир Зеленский