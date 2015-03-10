Стрельба велась из 120-мм оружия.

Подразделения ВСУ обстреляли из минометов село Логвиново на Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий. По данным специалиста, киевские военные открыли огонь по аселенному пункту, который находится под контролем ЛНР.

В заявлении представителя ЛНР говорится о том, что операция выполнялась силами 59-й бригады ВСУ. Предположительно, стрельба со стороны украинских силовиков велась из 120-мм оружия. Соответствующие данные представлены Киевской делегации из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, что глава Донецкой самопровозглашенной народной республики Денис Пушилин заявлял о том, что н Донбассе фиксируется обострение обстановки и эскалация конфликта. Он считает, что ситуация сейчас только ухудшается "по нарастающей".

В ДНР сообщили о бое с украинской разведгруппой под Горловкой.

Фото: Народная милиция ЛНР

