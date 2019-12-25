В ДНР сообщили о бое с украинской разведгруппой под Горловкой

В ходе конфликта погиб боец ВСУ.

В самопровозглашенной ДНР сообщили о бое с украинской разведывательной группой под Горловкой. Такое заявление сделали представители Народной милиции. По данным специалистов, военнослужащие Киева 4 апреля пытались совершить рейд на территорию, находящуюся под контролем ЛНР. Им пришлось отступить после короткого боя.

Противник предпринял попытку проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населенного пункта Шумы. Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя ВСУ отступили на свои позиции. заявление Донецкого агентства новостей

В минобороны ДНР уточнили, что при осмотре участка саперы выявили тело украинского военнослужащего. Им якобы является рядовой Игорь Байталы 1995-го года рождения. В республике полагают, что Киев скрывает информацию о гибели юноши и не предпринимает никаких действий для того, чтобы вернуть тело родным.

Песков заявил, что Кремль сожалеет о возможности разрыва всех отношений с Украиной.

Фото: Telegram/Военный обозреватель ВСУ