Песков заявил, что Кремль сожалеет о возможности разрыва всех отношений с Украиной

По словам Пескова, скоро для взаимности между Россией и Украиной не останется места.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о новых украинских санкциях в отношении России, в частности, против Россотрудничества. По его словам, скоро для взаимных отношений не останется места. Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий РФ.

Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков заметил, что такие новости можно встретить только с глубоким сожалением.

Ранее глава ДНР заявил о подготовке Украины к полномасштабной атаке на Донбасс.

Фото: pixabay.com