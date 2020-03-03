Песков заявил, что Кремль сожалеет о возможности разрыва всех отношений с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о новых украинских санкциях в отношении России, в частности, против Россотрудничества. По его словам, скоро для взаимных отношений не останется места. Об этом сообщает "РИА Новости".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий РФ.
Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Песков заметил, что такие новости можно встретить только с глубоким сожалением.
Ранее глава ДНР заявил о подготовке Украины к полномасштабной атаке на Донбасс.
Фото: pixabay.com
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