Первый президент Украины считает Белоруссию "холуем" Москвы.

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук назвал Украину врагом России. Об этом политик заявил в эфире местной передачи "Свобода слова Савика Шустера". Гость шоу уточнил, что при этом Белоруссию следует считать "холуем" Москвы.Такое выражение спикер обосновал тем, что в тот же день, когда Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом, состоялось общение между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Кравчук полагает, что Россия не видит в Украине независимое государство и хочет ликвидировать страну. Ранее политик уже резко высказывался в отношении РФ. Он угрожал Москве принятием "радикальных шагов", если Москва откажется признавать себя одной из сторон конфликта на Донбассе. Он также призывал властей увеличить экономические и дипломатические ограничения, а также давить на международные финансовые инструменты.

Видео: YT / Shuster online