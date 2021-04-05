Глава ДНР заявил о подготовке Украины к полномасштабной атаке на Донбасс

По словам Пушилина, близ линии разграничения замечены сотни единиц бронетехники Украины.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об отсутствии шансов остановить военный конфликт на юго-востоке Украины. Также он сообщил о подготовке наступления ВСУ на Донбасс в ближайшее время.

По словам Пушилина, у Киева сейчас есть все средства, чтобы начать наступление.

У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим. Денис Пушилин, глава ДНР

Также глава ДНР подчеркнул, что по информации ОБСЕ на железной дороге в районе линии разграничения замечены более полутысячи единиц военной техники, а также военнослужащие Украины.

По словам Пушилина, власти Украины не признают эффективность переговоров, а стараются разрешить конфликт силовым путем.

Ранее Украина выдвинула новый ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу.

Видео: Youtube/Россия 24