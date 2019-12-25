Украина выдвинула новый ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу

Леонид Кравчук заявил о невозможности конструктивного диалога с Россией по Донбассу.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум для проведения переговоров по Донбассу. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал Украина 24.

Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя ДНР Майю Пирогову. Также он заявил о невозможности конструктивного диалога с Россией по Донбассу.

Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Леонид Кравчук для телеканала "Украина 24"

Также модератор переговоров от ОБСЕ Хайди Грау заявил, что ему неизвестно, возможно ли участие Пироговой в следующем заседании Трехсторонней контактной группы. Ранее СМИ сообщали о ее болезни.

Ранее итальянцы высказались о войне НАТО с Россией из-за Донбасса.

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