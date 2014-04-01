Алексей Арестович объяснил, что Украина готова защищать Донбасс.

В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией. Об этом рассказал киевский представитель Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. Представитель власти выступил в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv". Гость шоу заявил, что если так будет нужно, Украина готова пролить столько крови, "что им не понравится".

Все эти планы российской войны против нас и чего-то-чего-то, упирается только в одно, что они прольют столько крови, что им не понравится. Мы будем работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ. Алексей Арестович, украинский политик

Ранее специалист рассказал журналистам о грядущих военных учениях НАТО Defender Europe 2021. Они запланированы на май-июнь текущего года. В рамках мероприятия будут отрабатываться боевые действия в случае конфликта с Россией.

Видео: YT / UKRLIFE.TV