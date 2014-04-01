Алексей Арестович раскрыл подробности проведения Defender Europe 2021.

В Киеве объяснили учения с НАТО отработкой войны с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала UKRLife.TV сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны. Алексей Арестович рассказал журналистам подробности по мероприятию Defender Europe 2021, на котором военные отрабатывают возможные сражения с противником из РФ.

Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021 — это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией. Алексей Арестович, украинский политик

Специалист напомнил, что активная фаза учений НАТО будет проводиться с мая по июнь. В настоящее время страны стягивают силы, занимаются логистикой и переброской техники.

Напомним, что в апреле и мае текущего года Североатлантический альянс заявил о намерении организовать крупнейшие за четверть века военные учения Defender Europe. Мероприятие пройдет на территории 16 стран Европы. Предусматривается самая крупная переброска американских военных в регион за последние 25 лет (порядка 20 тысяч человек). Участие в также примут 17 тысяч военнослужащих из НАТО, а также стран-союзников.

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Видео: YT / UKRLIFE.TV