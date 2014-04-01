Украине не нужен "символический" звонок от Байдена

Алексей Арестович считает, что Киев и Вашингтон должны наладить диалог с "реальным содержанием".

Украине не нужен "символический" звонок от американского президента Джо Байдена, заявили в Киеве. Об этом в программе "Право на власть" на местном телеканале "1+1" сообщил пресс-секретарь киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка. Президенты слегка занятые люди, и когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов. Алексей Арестович, украинский политик

Специалист полагает, что телефонное общение Байдена с Владимиром Зеленским должно носить практический характер, а диалог - наполнен реальным содержанием. Ранее украинский президент говорил о том, что в отношениях Киева с новой администрацией Белого дома не проводился телефонный разговор. СМИ Вашингтона связывают эту ситуацию с укреплением санкций в отношении олигарха Игоря Коломойского.

Украина предрекла миру войну всех против всех.

Фото: YouTube/ Україна 24