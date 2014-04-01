Украине не нужен "символический" звонок от американского президента Джо Байдена, заявили в Киеве. Об этом в программе "Право на власть" на местном телеканале "1+1" сообщил пресс-секретарь киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.
Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка. Президенты слегка занятые люди, и когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов.
Алексей Арестович, украинский политик
Специалист полагает, что телефонное общение Байдена с Владимиром Зеленским должно носить практический характер, а диалог - наполнен реальным содержанием. Ранее украинский президент говорил о том, что в отношениях Киева с новой администрацией Белого дома не проводился телефонный разговор. СМИ Вашингтона связывают эту ситуацию с укреплением санкций в отношении олигарха Игоря Коломойского.
Украина предрекла миру войну всех против всех.
Фото: YouTube/ Україна 24
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