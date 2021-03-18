Эксперт объяснил, что Киеву еще придется "вписаться" в новый конфликт.

Украина предрекла миру войну всех против всех. Об этом журналистам телеканала "Украина 24" сообщил советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович. Эксперт полагает, что информационные события на сегодняшний день могут иметь больший вес чем те, что происходят на фронте.

Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года...Это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя. Алексей Арестович, представитель ТКГ от Украины

Дипломат уверен, что Киева находится на "переломе геополитических плит и эпох", поэтому не сможет остаться в стороне в случае начала войны всех против всех. По словам Арестовича, в этом случае Москва будет готова использовать против Украины четыре силы: экономическую, информационную, дипломатическую и военную.

Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по Донбассу.

Видео: YouTube / Україна 24