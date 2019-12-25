Бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков поделился негативным сценарием войны на Донбассе. Об этом специалист сообщил в беседе с журналистами.
Украина наносит удар, стремительно, в течение нескольких часов громит практически всю линию фронта, входит в Донецк, входит в Горловку, выходит на окраине Луганска.
Игорь Стрелков, военный ДНР
Эксперт полагает, что следом за ударом ВСУ для ЛНР и ДНР может последовать плачевная развязка в том случае, если вооруженные силы Киева доберутся до государственной границы с Россией. По словам Стрелкова, в таком случае будет удобно заявить "о донбасских бездельниках", которые самостоятельно не могут за себя постоять. В ДНР предположили, что в этом случае никто не будет защищать регион.
России предрекли поражение в случае войны в Приднестровье.
Фото: Pixabay.com
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