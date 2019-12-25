Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ

По мнению эксперта, "не трудно прогнозировать" наступление ВСУ на ДНР и ЛНР.

Игорь Стрелков в эфире НСН оценил готовность Донбасса к блицкригу Вооруженных сил Украины. Ранее о возможности такого решения конфликта в регионе рассказал Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова. СМИ сослались на данные, полученные от источников в штабе Операции Объединенных сил. Военные думают о том, чтобы разгромить ЛНР и ДНР по "нагорнокарабахскому сценарию". Стрелков отметил, что скептически настроен к сообщению Семена Пегова, но ему "не трудно прогнозировать" наступление ВСУ на Донбассе.

У Пегова есть свои источники. Действительно, стягивание войск идет. А о том, что военный сценарий рано или поздно станет основным для Украины, я говорю с осени 2014 года, с момента подписания так называемых Минских соглашений Игорь Стрелков, бывший глава Минобороны ДНР

Эксперт рассказал, что Киев активно готовится к решению конфликта. Об этом говорят учащенные обстрелы территории, несмотря на заключенное перемирие. Военные ДНР и ЛНР фиксируют ежедневные инженерные работы со стороны Украины по сближению позиций для возможной атаки. Стрелков добавил, что противник разминировывает территорию, чтобы как можно ближе оказаться около Горловки, а также у Коминтернова.

Экс-глава Минобороны ДНР подтвердил, что Киев закупает турецкие дроны Bayraktar TB2, а также стягивает военную технику к линии соприкосновения на Донбассе.

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