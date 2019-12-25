Украину заподозрили в планах повторить "карабахский сценарий" в Донбассе

Киев закупает дроны у Турции и Израиля.

Украину заподозрили в планах повторить "нагорно-карабахский сценарий" на Донбассе. Об этом сообщил Telegram-канале WarGonzo российского журналиста Семена Пегова. СМИ ссылается на собственный источник в штабе Операции Объединенных сил. Военные уточнили, что Киев намерен повторит успехи, аналогичные тем, что добился Азербайджан в отношении к непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Мариуполе, постоянно идет выгрузка воинских эшелонов с бронетехникой и личным составом. В Артемовске также на протяжении 10 дней разгружались эшелоны с танками и артиллерией, по 40 единиц в день заявление WarGonzo

В СМИ уточнили, что под Горловкой и Донецком скапливаются украинские танковые и артиллерийские подразделения. В рамках вооруженного конфликта будут быть задействованы турецкие боевые дроны Bayraktar TB2. Предположительно, также Украина ведет переговоры с Израилем о покупке партии беспилотников-камикадзе.

Ереван заявил о потерях азербайджанского спецназа в Карабахе.

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