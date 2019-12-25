Азербайджан продолжает нести потери в живой силе и технике.

Ереван заявил о потерях азербайджанского спецназа в Карабахе. С заявлением выступила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Она рассказала, что Азербайджан понёс большие потери на юго-восточном направлении фронта.

Отмечается, что столкновения произошли по направлениям Шехер - Кармир Шука – Тагавард.

В последние дни Армия обороны и добровольцы устроили противнику настоящий "ад" в наших лесах и ущельях. Шушан Степанян, пресс-секретарь Министерства обороны Армении

Она отметила, что Азербайджан продолжает нести потери в живой силе и технике.

Ранее мы писали, что в Нагорном Карабахе погиб студент Первого медуниверситета.

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